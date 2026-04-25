古くは朝ドラ『あまちゃん』の久慈市、最近では映画『国宝』のびわ湖大津館……。“推し”のドラマや映画のロケ地を巡るムーブメントは、地方活性化の王道に。激しくなる撮影誘致の最前線とは？【写真】ドラマや映画好きは1度は行きたい！主人公たちが過ごした絶景スポットびわ湖大津館には7.5万人が人気ドラマや映画のロケ地を訪問する“聖地巡礼”が注目を集める中、地域活性化に貢献した作品と地域に贈られる「第16回ロケ