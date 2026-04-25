「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。27 - 29 Mar 2026Suzuka Circuit - MieCircuit length : 5.807 km / 53 LapsRace distance : 307.471 kmLap record : 1:30.965 / Kimi Antonelli ( 2025 )メルセデス期待の新人、キミ・アントネッリは鈴鹿でも好調を維持した。前戦、上海GPで初優勝を手にした19歳はFP1,FP2を2番時計、FP3をトップで快走し、