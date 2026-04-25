青切符から厳格化したルールに異論？お笑いタレントの田村亮さんが2026年4月16日、公式Xで厳格化した自転車ルールの難しさについて語りました。【動画】なるほどな〜わかりやすい！ これが、青切符の基準です亮さんは、近所で自転車移動するときの悩みについて、「近所で自転車に乗って買い物に行くのに左側通行だけではめっちゃ遠回りになる」とコメントしました。さらに、「右車線走ってる自転車もいるし」とほかの人の