ナチュラルで心地よい香りを提案するクリーンから、新作フレグランスが登場♡環境に配慮したものづくりでも注目されるブランドが、今回届けるのは“シュガーのきらめき”をテーマにした優しい香り。甘さの中に温もりと懐かしさを感じる、日常にそっと寄り添うフレグランスです♪ シュガーの輝きをまとう香り 「クリーン シュガーコーティッド オードパルファム」は、