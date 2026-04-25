【モデルプレス＝2026/04/25】元乃木坂46の堀未央奈が4月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「スタイル良すぎ」美脚すらり◆堀未央奈、オーバーサイズアウターから美脚すらり堀は「楽しい時間でした」と韓国語でつづり、写真を投稿。オーバーサイズの茶色のアウターにすらりと伸びた美しい脚が際立つ白のショート丈ボトムスを合わせた姿で、夜景をバックに水辺