毎日穿くならやっぱり楽ちんなパンツがいい！ そんなミドル世代にぴったりのアイテムが、【ハニーズ】から登場しました。今回は新作アイテムの中から、快適に穿けそうなウエストゴム仕様のパンツをピックアップ。楽ちんさはもちろん、ゆったりとしたシルエットでサマ見えが狙えるので、ぜひデイリーコーデの相棒にして。 春夏コーデでヘビロテしたい機能性パンツ 【ハニーズ】「大人のス