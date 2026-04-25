◇プロ野球セ・リーグ 中日 6x-4 ヤクルト（24日、バンテリンドーム）9回裏を1点ビハインドで迎えた中日でしたが、劇的3ランでサヨナラ勝利。ヒーローインタビューには、サヨナラ弾を放った村松開人選手と、9回表を三者凡退に抑え移籍後初勝利をあげた杉浦稔大投手が登場しました。村松選手はこの日の初回、エラーを記録。打席でも2度の三振とゴロに倒れるなど、悔しい場面が続いていました。お立ち台で村松選手は「初回に情けない