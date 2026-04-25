歌舞伎俳優の市川染五郎が生放送に出演し、その姿に混乱する声が集まった。２４日のＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。ウェーブのかかった長髪に、きりっとした目元。ネット上では「市川染五郎……大きくなったな……！？」「誰と思ったら、市川染五郎さんすっかり大人になられて」「またイケメンになってる！」「まるで漫画の世界から抜け出して来た様な端正な顔立ちと醸し出す独特な雰囲気…」「