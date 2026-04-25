歌舞伎俳優の市川染五郎が生放送に出演し、その姿に混乱する声が集まった。

２４日のＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。ウェーブのかかった長髪に、きりっとした目元。ネット上では「市川染五郎……大きくなったな……！？」「誰と思ったら、市川染五郎さんすっかり大人になられて」「またイケメンになってる！」「まるで漫画の世界から抜け出して来た様な端正な顔立ちと醸し出す独特な雰囲気…」「やはり人生３週目くらいに感じる市川染五郎。お祖父様によく似てる」「目元がお父様にそっくり…」と成長に驚く人が続出した。

「市川染五郎」を襲名して１０年がたったが、いまだに混乱する人も。「市川染五郎さん…襲名から１０年経ってた…（震え）」「松本幸四郎に市川染五郎、ワタシの脳みそがアプデ出来ていない。大人になってるなぁ」「思ってた市川染五郎が松本幸四郎で、思ってた松本幸四郎が松本白鸚で」「市川染五郎さん、私の中の市川染五郎さんは松たか子さんのお兄様なのよね。今は松本幸四郎さんなのね」「市川染五郎、松たか子さんのお兄さんと思ったら、甥っ子の方ね。あちらは現在、松本幸四郎になったんだった。だんだんわからなくなる」といった声も寄せられた。