◇明治安田J1百年構想リーグ第12節FC東京5―2水戸（2026年4月24日味スタ）明治安田J1百年構想リーグは東の2試合が行われ、FC東京は水戸に5―2で快勝した。佐藤龍之介（19）が今大会3点目をマーク。日本代表のスタッフに加わった中村俊輔コーチ（47）が視察に訪れた一戦で、W杯メンバー入りへアピールした。首位・鹿島は敵地で柏を1―0で破って今季10勝目を挙げた。FC東京の今季最多5得点のゴールショーの大トリはFW佐藤