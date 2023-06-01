竹で作られたバッグなどを展示・販売する「たけ・竹・TAKE展」が24日から大分県臼杵市で始まりました。 たけ・竹・TAKE展 2026年で24回目を迎えた「たけ・竹・TAKE展」は、多くの人に竹の魅力を知ってもらおうと臼杵市の竹細工工房「竹巧彩」が毎年、この時期に開催しています。 会場では竹で作られたバッグやアクセサリーなどおよそ300点が展示されていて、その場で購入することもできます。