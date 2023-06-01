前回に続き日本高校サッカー選抜の話題です。 未来の日本代表を担うメンバーがヨーロッパで開かれた大会に出場しTOS田邉智彦アナウンサーが同行取材しました。 今回は決勝トーナメントの試合。20年ぶりの頂点を目指す戦いです。 日本高校サッカー選抜 「日本高校サッカー選抜」。 毎年全国の高校サッカー部の部員から選ばれる精鋭たち。 2026年は18人