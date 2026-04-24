（鳥海コメンテーター・ナレーション）「もうすぐゴールデンウィーク。みなさん予定は決まっていますか？実はいま、旅行のトレンドは、『遠くへ行く』から『近くで楽しむ』へ変化しています。中でも特に人気を集めているのがアクセス抜群の熱海なんです。温泉はもちろん、グルメや絶景など、魅力がたっぷりつまった観光地として幅広い世代から選ばれています」（楽天トラベル 宮岸さん）「熱海温泉