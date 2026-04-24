「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２４日、宮島）４日目８Ｒでは大外から器用に立ち回って３着に入った斉藤仁（４８）＝東京・８３期・Ａ１＝が不気味な笑みを浮かべた。予選が全て終わるまでどうなるか分からなかったが、最終的に得点率５・６０で１着数の差で１８位に滑り込んだ。１２Ｒ終了後に予選を突破したことを伝えると、全く想定していなかったようでかなり驚いていた。「最初はエンジン勝率を意識