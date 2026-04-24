保育園が早朝から夕方まで預けられるのに対して、小学校の終業は午後2時や午後3時に。学童保育に預けられなければ、働くことは難しくなります。働く保護者にとって『小1の壁』とも言われます。共働き世帯も増える時代、放課後の子どもたちの居場所を考えます。 （徳島市在住の女性）「落ちたって聞いたときはショックと、どうしようがあって」「まず、それをどこに相談したらいいのか分からなくて、すごく困ったというのが一