メ～テレ（名古屋テレビ） ボーカルダンスユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが地元・愛知県岡崎市の公園のステージに登場し、大勢の人が集まりました。 24日から岡崎市の岡崎城公園で始まった「五万石藤まつり」。 午後2時から行われた「オープニングセレモニー」にスペシャルゲストが…！ 「みなさんこんにちは。きょうは僕の地元・岡崎に来てくださって、岡崎の人はただいま。よく来て