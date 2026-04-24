◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）１打差２位で出たツアー２勝の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）は１イーグル、２バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１１アンダーの７位に食らいついた。２０１３年トーシントーナメント以来１２年１９５日ぶりとなる、ツアー史上３番目のブランク優勝へ２打差を追う。１番パー５。残り２２６ヤードの第２打を、３番アイア