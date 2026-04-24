◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

１打差２位で出たツアー２勝の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）は１イーグル、２バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１１アンダーの７位に食らいついた。２０１３年トーシントーナメント以来１２年１９５日ぶりとなる、ツアー史上３番目のブランク優勝へ２打差を追う。

１番パー５。残り２２６ヤードの第２打を、３番アイアンでピン左７メートルに運びねじ込んだ。「良かったっすね、出だしだけ」と苦笑い。イーグル発進も、その後はチャンス量産とはいかなかった。「風の強さが難しかった。残る距離も微妙だった。そのへんの縦距離が難しかった」と一日を総括した。

東北福祉大の２学年後輩の皆本祐介がキャディーを務めている。ラウンド後、コースで自身の練習を終えたのは午後２時前。「この後は練習場に行って、彼の練習につきあう」。車に乗り込み、次の目的地に向かった。「彼も選手なので。試合があるし。１週間練習しなかったらあれなんで。キャディーをやってくれる時は、練習に一緒に行くようにしている」と明かした。

皆本はＱＴランク４７位で、レギュラーツアーの出場は数試合になる見込み。今季は下部ツアーが主戦場になる。前日の第１ラウンド後も１時間半、後輩のショットを見守った。「彼もうまいので、教えるところはないけど。活躍してもらわないと。選手なので申し訳ない」。自分はいっさい球を打たず、後輩のための時間を過ごす。

大会は２日目を終えて、３打差に１７人がひしめく大混戦。「あと２日あるんでね。もうこんなん、誰が勝つか分からない。自分が納得できるようなゴルフができたらいいかなと思っている」。ちょっぴり強面だが、心優しい３６歳。大切な後輩とともに、最終日に復活劇を演じ上げる。（高木 恵）