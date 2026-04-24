ヤマナカ [名証Ｍ] が4月24日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結営業損益を従来予想の1億円の黒字→2700万円の赤字(前の期は5億8500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の8000万円→1億0200万円(前の期は2億9600万円)に27.5％上方修正し、減益率が73.0％減→65.5％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当