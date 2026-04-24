「岡山にＪクラブを」と願い、力を尽くした市井の人々の狂熱に迫る「ファジアーノ岡山『地熱』の奇跡親会社なき市民クラブがどうやってＪ１昇格を遂げたか」（島沢優子著）が、竹書房から２４日に発売される。定価１９８０円（税込）。【見どころ】ＧＭは元経産省官僚、社長は元ゴールドマン・サックス執行役員、地元企業の社長は無給でフロントに。異端の経済人たちが土台を築いたファジアーノ岡山。「失われた時代」の真