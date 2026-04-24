「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「20代の美人女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（タレントの年齢は2025年度調査時のものです）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：中条あやみ2位は、俳優の中条あやみさんでした。2025年秋放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で竹内涼真さんの友人役を