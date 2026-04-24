10〜60代男女が選ぶ「20代の美人女優」ランキング！ 2位は「中条あやみ」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「20代の美人女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（タレントの年齢は2025年度調査時のものです）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の中条あやみさんでした。
2025年秋放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で竹内涼真さんの友人役を好演したほか、2025年10月に公開された映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』にも出演しています。『Seventeen』（集英社）や『CanCam』（小学館）の専属モデルを務めた抜群のプロポーションと、美と人気を兼ね備えた華やかな魅力が高く評価されています。
1位は、俳優の今田美桜さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じて大きな注目を集めたほか、同年12月に公開された映画『映画ラストマン-FIRST LOVE-』でもヒロインを務めています。数々のCM出演や『NHK紅白歌合戦』の司会など圧倒的な露出度を誇り、ビジュアルだけでなく確かな演技力でも世代を問わず支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：中条あやみ
2位は、俳優の中条あやみさんでした。
2025年秋放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で竹内涼真さんの友人役を好演したほか、2025年10月に公開された映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』にも出演しています。『Seventeen』（集英社）や『CanCam』（小学館）の専属モデルを務めた抜群のプロポーションと、美と人気を兼ね備えた華やかな魅力が高く評価されています。
1位：今田美桜
1位は、俳優の今田美桜さんでした。
2025年前期NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じて大きな注目を集めたほか、同年12月に公開された映画『映画ラストマン-FIRST LOVE-』でもヒロインを務めています。数々のCM出演や『NHK紅白歌合戦』の司会など圧倒的な露出度を誇り、ビジュアルだけでなく確かな演技力でも世代を問わず支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)