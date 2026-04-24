Image: Virgin Galactic 億万長者なら旅行で宇宙へ！NASAの月探査ミッション「アルテミスII」によって、宇宙計画に注目が集まっています。一生に一度は宇宙空間から地球を眺めてみたい…。そんな願いを、NASA宇宙飛行士にならずともかなえられる旅行チケットの販売が、Virgin Galacticによってスタートしましたよ。上空の飛行機から離陸！Virgin Galacticといえば、その独特な宇宙空間への旅