「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）より、ジョン・ファヴロー監督やキャスト陣が、「スター・ウォーズ」の世界に欠かせない“クリーチャー”の魅力を語る特別映像が公開された。中でも、いたずら好きで食いしん坊なグローグーの存在感は圧倒的で、キャスト陣が“メロメロ”な様子も見ることができる。【動画】最新作に登場するさまざまなクリーチ