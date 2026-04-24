『スター・ウォーズ』最新作、「誰もが恋に落ちる」グローグーらクリーチャーの魅力に迫る特別映像解禁
「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）より、ジョン・ファヴロー監督やキャスト陣が、「スター・ウォーズ」の世界に欠かせない“クリーチャー”の魅力を語る特別映像が公開された。中でも、いたずら好きで食いしん坊なグローグーの存在感は圧倒的で、キャスト陣が“メロメロ”な様子も見ることができる。
【動画】最新作に登場するさまざまなクリーチャーたち
本作は、2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの劇場公開作品。映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している「スター・ウォーズ」が“再び映画館に帰ってくる”とファンの期待は増すばかりだ。
そんな「スター・ウォーズ」では、壮大な銀河にいるさまざまな住人（クリーチャー）たちが登場し、人気を博してきた。『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』で初めて登場した伝説のジェダイ・マスターのヨーダや、ハン・ソロの相棒でウーキー族の戦士チューバッカ、大きな体にギョロっとした目が特徴的な銀河で最も強大なギャングの一人ジャバ・ザ・ハットなど、魅力的なクリーチャーたちが「スター・ウォーズ」の世界を形作ってきた。
ジョン・ファヴロー監督も「私にとって『スター・ウォーズ』はクリーチャーが全てだった。ひとつの世界として完璧に統一されていた」と語っている。
最新作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後、ダース・ベイダーを失い、崩壊した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた銀河が舞台。ともに旅を続ける孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとグローグーが新たな戦いに挑む姿を描く。
主人公マンダロリアンを演じるペドロ・パスカルは「グローグーの話をすると胸が熱くなる。特別な絆を感じている」とコメント。また、そして元反乱軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役で出演するシガーニー・ウィーバーも「あの小さな顔を見たら誰もが恋に落ちるはず」と、グローグーの愛らしさにメロメロな様子。
そんなグローグーの撮影には、主にパペットが使用されている。複数人のスタッフがリモートでパペットの目や耳などを動かし、リアルな存在としてグローグーを撮影。それゆえに、キュートで愛らしさにあふれた仕草や表情が観る者の心をつかんで離さないのだ。
ジョン・ファヴロー監督は「伝統を大切にしながら様々な表現方法を取り入れた。これらの技術によってまるで実在する世界で、リアルなキャラクターと一緒にいるような感覚になる。スター・ウォーズの唯一無二の魅力だ」と語り、シリーズならではの世界観を継承していることを明かしている。
本作にはグローグーだけでなく、マンダロリアンを絶体絶命のピンチに追い込む筋骨隆々のハット族ロッタ・ザ・ハットや、ジャバ・ザ・ハットのいとこであるハット・シスターとハット・ブラザー、しがない商店の店長にして裏社会にも精通した情報屋ヒューゴーなど、魅力的なクリーチャーが登場することが明かされている。クリーチャーたちと一緒に「スター・ウォーズ」の世界をぜひ映画館で体験してほしい。
【動画】最新作に登場するさまざまなクリーチャーたち
本作は、2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの劇場公開作品。映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している「スター・ウォーズ」が“再び映画館に帰ってくる”とファンの期待は増すばかりだ。
ジョン・ファヴロー監督も「私にとって『スター・ウォーズ』はクリーチャーが全てだった。ひとつの世界として完璧に統一されていた」と語っている。
最新作は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後、ダース・ベイダーを失い、崩壊した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた銀河が舞台。ともに旅を続ける孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとグローグーが新たな戦いに挑む姿を描く。
主人公マンダロリアンを演じるペドロ・パスカルは「グローグーの話をすると胸が熱くなる。特別な絆を感じている」とコメント。また、そして元反乱軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役で出演するシガーニー・ウィーバーも「あの小さな顔を見たら誰もが恋に落ちるはず」と、グローグーの愛らしさにメロメロな様子。
そんなグローグーの撮影には、主にパペットが使用されている。複数人のスタッフがリモートでパペットの目や耳などを動かし、リアルな存在としてグローグーを撮影。それゆえに、キュートで愛らしさにあふれた仕草や表情が観る者の心をつかんで離さないのだ。
ジョン・ファヴロー監督は「伝統を大切にしながら様々な表現方法を取り入れた。これらの技術によってまるで実在する世界で、リアルなキャラクターと一緒にいるような感覚になる。スター・ウォーズの唯一無二の魅力だ」と語り、シリーズならではの世界観を継承していることを明かしている。
本作にはグローグーだけでなく、マンダロリアンを絶体絶命のピンチに追い込む筋骨隆々のハット族ロッタ・ザ・ハットや、ジャバ・ザ・ハットのいとこであるハット・シスターとハット・ブラザー、しがない商店の店長にして裏社会にも精通した情報屋ヒューゴーなど、魅力的なクリーチャーが登場することが明かされている。クリーチャーたちと一緒に「スター・ウォーズ」の世界をぜひ映画館で体験してほしい。