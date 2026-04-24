私学の無償化により全国的に公立高校の定員割れが課題となる中、大分県内では新たな入試制度の効果などによって県立高校の定員割れが減少したことがわかりました。 【写真を見る】定員割れの県立高校減少入試新制度が効果発揮か大分 （県教委高校教育課・担当者）「複数校志願制度を導入した結果、中津北高校・杵築高校・大分工業高校の3校が欠員を解消した」 県教委は受験生の負担軽減を目的に今年度の入学者から県立高校