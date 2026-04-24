25日（土）は、北日本付近の高気圧がゆっくりと日本の東に移動します。一方、沖縄の南から日本のはるか東にかけて前線が停滞し、四国の南の低気圧もほとんど停滞する見込みです。この低気圧に向かって、高気圧の南縁を回る暖かく湿った空気が流れ込む影響で、西日本太平洋側から沖縄では雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。また、先島諸島では雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。西日本の日本海側や東日本から北日