数字は景気の体温計といわれるが、今の転職市場はやや熱を帯びている。もっとも、その熱は均一ではない。賃金は伸び、求人も増える一方で、企業が求める人材像は絞り込まれている。株式会社マイナビの集計によると、２０２６年３月の正社員の平均初年度年収は５１１．０万円となり、２０１８年の調査開始以来で最高を更新した。未経験求人でも１月４５１．９万円、２月４５５．３万円、３月４５７．５万円と連続して上昇し、全