グローブライドは4月30日、矢野東選手が監修した「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」を、100セット限定で発売する。矢野 東選手監修「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」同商品には、帆布と本革を組み合わせた天然素材を採用。使い込むほどに風合いが増す上質な仕上がりが特徴となっている。必要な機能を厳選したポケット配置により、すっきりとしたシンプルな印象を実現。ポケットのサイズ調整機能によ