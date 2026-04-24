奈義町がリノベーションした空き家 岡山・奈義町は、未利用の空き家を借り上げリノベーションをした上で賃貸住宅として貸し出す取り組みを、2023年度から行っています。 町は2025年度に改修した空き家について、入居者の募集を始めました。 入居を募集しているのは「奈義町広岡1173」にある木造2階建ての住宅です（住居部分：188.04平方メートル、車庫・物置：69.92平方メートル、宅地：1100.26