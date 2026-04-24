

奈義町がリノベーションした空き家

岡山・奈義町は、未利用の空き家を借り上げリノベーションをした上で賃貸住宅として貸し出す取り組みを、2023年度から行っています。

町は2025年度に改修した空き家について、入居者の募集を始めました。

入居を募集しているのは「奈義町広岡1173」にある木造2階建ての住宅です（住居部分：188.04平方メートル、車庫・物置：69.92平方メートル、宅地：1100.26平方メートル）。

家賃は5万6千円（管理費込み）で、キッチン、トイレ、浴室・脱衣所などを町がリノベーションしました。

町によりますと、この住宅は奈義小学校や美作方面に走る「なぎバス」のすぐ近くで、2階からは那岐山が見えるということです。

町は入居資格として「地区組織に加入し近隣住民と積極的に交流する意思があること」や「入居者及び同居家族に租税公課の滞納がないこと」などを上げています。

入居を希望する場合、奈義町役場の税務住民課（0868-36-4112）に連絡をしてください。

町は移住・定住に向けた取り組みを進めていて、町には主に県内から「移住したい」という声が届いているということですが、町には賃貸住宅が不足。一方で、町には現在約300の空き家があるということです。

町は今後もこのプロジェクトを進めるとともに、空き家をリノベーションする民間企業への補助金交付も続け、空き家対策に取り組むとしています。