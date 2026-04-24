左から：「母の日フラワープリンセス」「母の日コージープリンセス銀座コージーコーナーは、4月24日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で母の日限定ケーキの「店頭予約」を開始する。一部商品は、「店舗で受け取りネット予約」もスタートする。今年の母の日は5月10日。お母さんにニッコリ笑顔になってもらえるような、6