【モデルプレス＝2026/04/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（くらさわ・しゅん）と谷村優真（たにむら・ゆま）が4月22日、それぞれ自身のInstagramを更新。2ショットのプリクラを公開した。【写真】「今日好き」イケメン、18歳誕生日で彼女とお揃いポーズプリ◆「今日好き」しゅんゆまカップル、バースデープリ披露倉澤は「18歳になりました