「今日好き」しゅんゆまカップル、倉澤俊バースデーの2ショットプリ公開「幸せ溢れてる」「美男美女で最強」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（くらさわ・しゅん）と谷村優真（たにむら・ゆま）が4月22日、それぞれ自身のInstagramを更新。2ショットのプリクラを公開した。
【写真】「今日好き」イケメン、18歳誕生日で彼女とお揃いポーズプリ
倉澤は「18歳になりました！！！」と自身の誕生日を報告するとともに「沢山の方に支えられ無事18歳迎えました！本当にいつもありがとうございます」と感謝のメッセージ。投稿されたプリクラには、頬に人差し指を添えてお揃いのポーズをとる倉澤と谷村の仲睦まじい姿が収められている。「ゆまちゃんからプレゼントもらいました」と黒のスニーカーと手紙を手にした写真も披露し、「18歳も全力で頑張ります！！」と意気込みをつづっている。
また、谷村も同じプリクラを載せ、「しゅんくん爆誕 18さいおめでとーーー！！！お祝いできてよかった」と祝福している。
この投稿は「幸せ溢れてる」「最高にお似合い」「美男美女で最強」「プレゼントも素敵」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、2025年12月に最終回を迎えた「チェンマイ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」イケメン、18歳誕生日で彼女とお揃いポーズプリ
◆「今日好き」しゅんゆまカップル、バースデープリ披露
倉澤は「18歳になりました！！！」と自身の誕生日を報告するとともに「沢山の方に支えられ無事18歳迎えました！本当にいつもありがとうございます」と感謝のメッセージ。投稿されたプリクラには、頬に人差し指を添えてお揃いのポーズをとる倉澤と谷村の仲睦まじい姿が収められている。「ゆまちゃんからプレゼントもらいました」と黒のスニーカーと手紙を手にした写真も披露し、「18歳も全力で頑張ります！！」と意気込みをつづっている。
◆「今日好き」しゅんゆまカップルの投稿に「幸せ溢れてる」と反響
この投稿は「幸せ溢れてる」「最高にお似合い」「美男美女で最強」「プレゼントも素敵」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、2025年12月に最終回を迎えた「チェンマイ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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