【モデルプレス＝2026/04/24】ボーカルダンスグループ・MAXのMINAが4月22日、自身のInstagramを更新。ニーハイブーツの衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】48歳ボーカルダンスグループメンバー「スタイル良すぎ」圧巻美脚披露◆MINA、ミュージックビデオでの衣装姿で美脚すらりMINAは「『ミーバイトゥカタカシ』お衣装」とつづり、写真を投稿。沖縄をテーマにしたピコ太郎の「ミーバイトゥカタカシ feat．MINA（MA