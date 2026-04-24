MAX・MINA、ニーハイブーツから美脚チラリ「スタイル良すぎ」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】ボーカルダンスグループ・MAXのMINAが4月22日、自身のInstagramを更新。ニーハイブーツの衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】48歳ボーカルダンスグループメンバー「スタイル良すぎ」圧巻美脚披露
MINAは「『ミーバイトゥカタカシ』お衣装」とつづり、写真を投稿。沖縄をテーマにしたピコ太郎の「ミーバイトゥカタカシ feat．MINA（MAX） 」のミュージックビデオの衣装姿を披露した。沖縄を彷彿とさせるミニワンピースに黒いニーハイブーツを合わせ、腰に手をあてたポージングで立っており、美しい脚が際立っている。
この投稿には「可愛すぎます」「最高の衣装」「とても似合ってる」「スタイル良すぎ」「脚長い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部
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【写真】48歳ボーカルダンスグループメンバー「スタイル良すぎ」圧巻美脚披露
◆MINA、ミュージックビデオでの衣装姿で美脚すらり
MINAは「『ミーバイトゥカタカシ』お衣装」とつづり、写真を投稿。沖縄をテーマにしたピコ太郎の「ミーバイトゥカタカシ feat．MINA（MAX） 」のミュージックビデオの衣装姿を披露した。沖縄を彷彿とさせるミニワンピースに黒いニーハイブーツを合わせ、腰に手をあてたポージングで立っており、美しい脚が際立っている。
◆MINAの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎます」「最高の衣装」「とても似合ってる」「スタイル良すぎ」「脚長い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部
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