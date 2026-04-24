「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が23日、インスタグラムに自身の近影を投稿したところ、「痩せてる」と激変ぶりに驚きの声が届いた。 【写真】ダイエットが成功か？顔まわりスッキリで「息子君にそっくり」の声も 与沢氏は「タイの通販で、151バーツ（744円）で買ったパジャマが届きましたよ。着心地よくて、びっくり(笑)」と自身のバストアップ写真を投稿した。背景にある大きな窓からは夜景らし