「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が23日、インスタグラムに自身の近影を投稿したところ、「痩せてる」と激変ぶりに驚きの声が届いた。



【写真】ダイエットが成功か？顔まわりスッキリで「息子君にそっくり」の声も

与沢氏は「タイの通販で、151バーツ（744円）で買ったパジャマが届きましたよ。着心地よくて、びっくり(笑)」と自身のバストアップ写真を投稿した。背景にある大きな窓からは夜景らしき灯りが見える。



コメント欄には「痩せてるー！すごい」「かなり痩せましたね」「え！すごく痩せましたね」「凄い!!めっちゃ痩せましたね」「痩せるーー!!息子君にそっくり」と変化に驚いたツッコミが多々届いている。与沢氏は2月7日の投稿で「モルディブから帰って体重測ったら、婚活以来の最大体重を記録してました」としており、その頃と比べると顔まわりがスッキリしているように見える。3月13日の投稿では当時の体重が72.15キロとあり、「目標まであと12.15キロ」との表示も見え、ダイエットに取り組んでいた模様。



（よろず～ニュース編集部）