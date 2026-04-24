はしかの感染が、国内外で増えているとして注意が呼びかけられています。 新潟県によりますと、県内では3月上旬以降、感染は確認されていません。しかし、全国では感染した人が3月下旬の1週間で39人だったのに対し、4月上旬には56人に増え約1.4倍となり、今年でもっとも多くなっています。また、海外に行っていない人の感染も確認されていて、国内での広がりも懸念されています。 背景には海外での流行があり、インドネ