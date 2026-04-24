娘世代のメダリストとスケート談議に花を咲かせ、レジェンド声優とはアニメの話で盛り上がるなど、園遊会でのご活躍が誰よりも際立った雅子さま。体調も回復し、万感の交流に励まれた国母を筆頭に、招待客を魅了した皇族方の接遇風景を詳報する。【写真】りくりゅうペアと歓談される雅子さまや園遊会に出席された女性皇族方の色鮮やかな装いなど。他、桜色のジャケットを着て、福島県を回られる愛子さまなどもスノボ金メダル村瀬