敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。5打数無安打だったが、チームは3-0で勝利した。前日には投打二刀流で出場し6回91球を投げて5安打無失点、7奪三振と快投。ラスト1球の直前に見せた“変化”がファンをくぎ付けにしている。0-0の6回2死二、三塁のピンチ。マウンド上の大谷にスイッチが入った。鋭い視線を捕手へ向けると、87.8マイル（約14