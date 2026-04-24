敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。5打数無安打だったが、チームは3-0で勝利した。前日には投打二刀流で出場し6回91球を投げて5安打無失点、7奪三振と快投。ラスト1球の直前に見せた“変化”がファンをくぎ付けにしている。

0-0の6回2死二、三塁のピンチ。マウンド上の大谷にスイッチが入った。鋭い視線を捕手へ向けると、87.8マイル（約141キロ）のスイーパーでシュミットを空振り三振。渾身のガッツポーズで、雄叫びをあげた。敵地は騒然。約20秒間の出来事だった。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られるロブ・フリードマン氏が自身のXで実際の映像を公開。文面に「ショウヘイ・オオタニは今、三振モードに切り替わった。顔を見ればわかる」と記した投稿に、日本のファンも同調していた。

「あの瞬間、顔が変わった」

「この顔よ!! この闘志むき出しの顔!!」

「スイッチ入る瞬間の表情よ」

「投手のギラギラモードすき」

「怖いくらいの迫力だね」

「この顔は打者大谷では見れないのよ…」

大谷は開幕から4試合に登板。24回を投げて失点はわずか2（自責点1）という驚異の投球が続く。この試合で規定投球回数に達すると、防御率はリーグ唯一の0点台で、トップに浮上。WHIP（0.75）でもカブス・今永翔太投手に次ぐリーグ2位の数字を残している。



（THE ANSWER編集部）