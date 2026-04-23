バルセロナは、スペイン代表FWラミネ・ヤマルが左足ハムストリングを負傷し、今季残り試合を欠場する見込みになったと発表した。クラブの公式声明では、「実施された検査により、トップチーム所属選手ラミネ・ヤマルが左足ハムストリング(大腿二頭筋)を負傷していることが確認された。選手は保存療法による治療プランに従う」と説明された。また、「ヤマルはシーズン残り試合を欠場することになるが、ワールドカップには出場可