能代市長選挙で初当選した鍋谷暁新市長が初めて登庁しました。鍋谷市長は職員に対し「成果にこだわる市政運営に取り組んでいく」と意気込みを語りました。鍋谷暁新市長は能代市出身の31歳。午前9時前。職員や市民の出迎えを受け、初登庁しました。5期20年務めてきた齊藤滋宣前市長に変わり、新たな市政のかじ取り役に選ばれました。鍋谷市長「とても座りやすくて、でもできるだけここにいないような全国飛び回るような市長でありた