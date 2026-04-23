ドイツ「キッカー」誌は２３日までに、ブンデスリーガ１部のドルトムントが今夏アジア遠征を計画しており、Ｗ杯後の７月２６日から８月２日までの期間に東京、大阪を訪れ、ＦＣ東京、Ｃ大阪とそれぞれ親善試合を予定していると報じた。同誌によると、ドルトムントのアジアツアーは２０２４年夏にバンコクと大阪を訪れて以来で、オーストラリアでのトレーニングキャンプを中止し、新シーズン開幕に向けた準備を行う予定だという