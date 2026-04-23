東京高裁から解散を命じられた旧統一教会の清算手続きをきっかけに、宗教2世らが団体の設立を発表しました。 【写真を見る】旧統一教会の宗教2世「最後の大きなチャンスになるかもしれない」当事者の情報共有など「統一教会2世清算連絡会」設立を発表 （旧統一教会の宗教2世田村一朗さん（仮名））「清算手続きで『はい2世の被害は終わりです』というわけにもいきません」 東京都内で会見を開いた旧統一教会の宗教2世