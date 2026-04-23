オリックスは２４、２５日の日本ハム戦（京セラＤ）を「キャンプ地みやざきシリーズ」として開催する。宮崎市観光協会の観光誘致課の中尾哲也さん、野添壱星さんが２３日、大阪市北区の報知新聞大阪本社を訪問し「宮崎の特産品を来場者の方々に味わっていただきたいと思っています。ぜひ球場でキャンプ地の空気、雰囲気をお楽しみください」と呼びかけた。試合前にはオリックス、日本ハムの両球団に宮崎の特産品が贈呈され、球