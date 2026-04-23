22日（水）午後に、岩手県大槌町で山林火災が発生しました。火災発生時に、大槌町では「乾燥注意報」と「強風注意報」が発表されていました。■山林火災が発生の大槌町 空気の乾燥が続く大槌町から近いアメダス観測地点の釜石では、22日昼過ぎに最大瞬間風速21.3メートルを観測していて、午後2時には最小湿度は9％まで下がりました。強い西風によるフェーン現象によって、空気が非常に乾燥していたことが考えられます。【22日（水