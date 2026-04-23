22日（水）午後に、岩手県大槌町で山林火災が発生しました。火災発生時に、大槌町では「乾燥注意報」と「強風注意報」が発表されていました。

■山林火災が発生の大槌町 空気の乾燥が続く

大槌町から近いアメダス観測地点の釜石では、22日昼過ぎに最大瞬間風速21.3メートルを観測していて、午後2時には最小湿度は9％まで下がりました。強い西風によるフェーン現象によって、空気が非常に乾燥していたことが考えられます。

【22日（水）最大瞬間風速、風向き】

釜石 21.3メートル 西（13:55）

■10日間の雨量は平年の3割以下

岩手県大槌町の降水量は、10日間でみると平年の3割以下となっていて、4月のはじめにまとまった雨が降ってからは、雨の少ない状態が続いていました。乾燥注意報は17日（金）から23日（木）まで連続して発表されています。（途中解除はあり）

■週末にかけて晴れ 来週28日（火）は雨の可能性

【大槌の降水量（平年比）】22日（水）まで前10日間 10.5ミリ（26％）前20日間 47.5ミリ（67％）前30日間 121.5ミリ（125％）

週末にかけては晴れて、空気の乾燥も続いてしまいそうです。24日（金）は北よりの風、26日（日）は南寄りの風が強まる恐れがあります。28日（火）は低気圧や前線が北日本を通過する予想ですが、岩手県の盛岡は雨マーク、沿岸の宮古は曇りマークで、まだ予想に幅がある状態です。まとまった雨が降ることを期待したいところです。