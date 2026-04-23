世界には伝統的な遊びがたくさんあるが、スリランカから新たな発展をしている遊びを発見したのでご紹介。毎年4月の新年（シンハラ・タミル正月）などに行われる伝統的な遊び「コッタポーラ」（Kotta Pora)」。コッタポーラと言えば、水平な丸太に跨った2人が片手の袋で激しく叩き合い、バランスを崩して先に落ちた方が負けというシンプルなルール。通常は2人が丸太に跨ってシバキ合うが、最近はフィールドの中で2人が片足を上げた